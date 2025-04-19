Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Броди, вул. Золота, 24
85.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
681,38
Економія при броні: -5,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
111.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
113.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
695,25
Економія при броні: -28,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 158
115.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
693,37
Економія при броні: -26,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 6
119.0 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
765,10
Економія при броні: -67,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Любомль, вул. Соборності, 70
156.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
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Волочиськ, вул. Незалежності, 68
161.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
175.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Рівне, вул. Шевченка, 18
180.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Тячів, вул. Нересенська, 29
206.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
728,70
Економія при броні: -31,00 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
209.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
218.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
220.0 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Герца, вул. Центральна, 12
248.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
442,62
Економія при броні: -1,59 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
253.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 76
256.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-В
436.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм