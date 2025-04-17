Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
4.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
10.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 5
15.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
20.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-В
77.0 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
130.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
155.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
714,49
Економія при броні: -47,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
157.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
707,58
Економія при броні: -40,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
159.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
710,40
Економія при броні: -43,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
159.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
715,23
Економія при броні: -48,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
189.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм