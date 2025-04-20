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Гекотон
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Гекотон
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Кривий Ріг
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
746,23
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
746,73
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
148.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
675,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
148.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
696,99
Економія при броні:
-29,90 грн
667,09
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
157.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
746,77
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
161.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
583,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Новомиргород, перех. Соборності / Гурічева Андрія, 105/40
161.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
583,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
194.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
704,83
Економія при броні:
-37,74 грн
667,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
194.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
698,81
Економія при броні:
-32,16 грн
666,65
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
196.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
702,62
Економія при броні:
-35,53 грн
667,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
197.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
711,81
Економія при броні:
-44,72 грн
667,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
205.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
743,74
Економія при броні:
-43,36 грн
700,38
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
231.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
725,30
Економія при броні:
-26,82 грн
698,48
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
245.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
714,49
Економія при броні:
-47,84 грн
666,65
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
251.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
703,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
748,61
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
256.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
674,98
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 1
258.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
673,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
259.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
631,64
Економія при броні:
-26,57 грн
605,07
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
310.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
700,46
Економія при броні:
-33,51 грн
666,95
грн
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