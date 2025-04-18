Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
697,18
Економія при броні: -30,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
133.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
747,33
Економія при броні: -46,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
144.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
697,55
Економія при броні: -32,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-В
189.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
189.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
743,69
Економія при броні: -45,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
305.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
709,12
Економія при броні: -42,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
305.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
697,54
Економія при броні: -30,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
306.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
706,98
Економія при броні: -39,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
307.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
711,00
Економія при броні: -43,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
332.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
332.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Новомиргород, перех. Соборності / Гурічева Андрія, 105/40
358.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
358.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
386.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
391.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
401.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм