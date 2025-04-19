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Гекотон
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Гекотон
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(Gecoton
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
131.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
747,33
Економія при броні:
-46,95 грн
700,38
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
697,18
Економія при броні:
-30,23 грн
666,95
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
194.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
676,98
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
194.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
780,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
194.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
781,73
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-В
196.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
673,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
196.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
743,69
Економія при броні:
-45,21 грн
698,48
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
198.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
746,23
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
198.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
746,73
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
235.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
709,12
Економія при броні:
-42,03 грн
667,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
236.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
697,54
Економія при броні:
-30,89 грн
666,65
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
237.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
706,98
Економія при броні:
-39,89 грн
667,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
239.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
711,00
Економія при броні:
-43,91 грн
667,09
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
246.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
583,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Новомиргород, перех. Соборності / Гурічева Андрія, 105/40
246.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
583,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
271.0 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
697,55
Економія при броні:
-32,99 грн
664,56
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
272.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
677,43
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
277.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
675,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
278.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
703,29
Економія при броні:
-36,20 грн
667,09
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
287.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
746,77
грн
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