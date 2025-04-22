Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 5
115.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
130.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
131.0 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
131.0 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
131.2 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
131.3 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
233.6 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
703,22
Економія при броні: -36,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
233.7 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
750,29
Економія при броні: -51,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
235.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
709,86
Економія при броні: -42,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
236.5 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
714,09
Економія при броні: -47,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
236.9 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
694,17
Економія при броні: -27,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
252.1 км
Гекотон® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
701,90
Економія при броні: -37,34 грн