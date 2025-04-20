Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
208,00
Економія при броні: -45,20 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
259,33
Економія при броні: -31,33 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
204,13
Економія при броні: -22,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
255,94
Економія при броні: -26,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
209,78
Економія при броні: -26,04 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
276,91
Економія при броні: -39,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
210,60
Економія при броні: -20,90 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
250,00
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,00
Економія при броні: -30,00 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
199,40
Економія при броні: -30,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,00
Економія при броні: -10,30 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
250,00
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
206,40
Економія при броні: -7,91 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,90
Економія при броні: -11,20 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
263,70
Економія при броні: -25,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
211,76
Економія при броні: -27,91 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
279,11
Економія при броні: -44,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
207,24
Економія при броні: -19,74 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
207,44
Економія при броні: -30,00 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
210,80 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
207,16
Економія при броні: -29,72 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
256,88
Економія при броні: -32,63 грн