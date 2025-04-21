Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
218,88
Економія при броні: -36,16 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
202,90
Економія при броні: -9,40 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
191,02
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
208,99
Економія при броні: -26,27 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,65
Економія при броні: -33,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,10
Економія при броні: -6,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,20
Економія при броні: -19,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
100,05
Економія при броні: -3,30 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
254,20
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,10
Економія при броні: -6,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
263,70
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
207,00
Економія при броні: -24,28 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
274,21
Економія при броні: -39,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
205,95
Економія при броні: -23,23 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,10
Економія при броні: -6,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,20
Економія при броні: -19,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,10
Економія при броні: -6,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
250,00
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
208,59
Економія при броні: -26,53 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,15
Економія при броні: -29,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
216,90
Економія при броні: -30,33 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
274,89
Економія при броні: -40,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
210,10
Економія при броні: -16,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
263,70
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
207,82
Економія при броні: -31,48 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
131,58
Економія при броні: -16,97 грн