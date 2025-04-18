Київ
Телміста (Telmista)

Телміста (Telmista)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 236 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
199,92 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
223,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
175,00 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
222,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
178,50 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
223,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
171,28 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
214,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
212,23
Економія при броні: -32,38 грн
179,85 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
258,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
201,63
Економія при броні: -8,29 грн
193,34 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
256,43
Економія при броні: -10,21 грн
246,22 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
241,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
207,44
Економія при броні: -30,48 грн
176,96 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
177,00 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
223,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
221,35
Економія при броні: -34,34 грн
187,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
100,30
Економія при броні: -5,25 грн
95,05 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
250,00
Економія при броні: -10,70 грн
239,30 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
96,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
169,44 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
244,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
175,00 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
155,12
Економія при броні: -22,39 грн
132,72 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
104,08
Економія при броні: -10,93 грн
93,15 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
250,00
Економія при броні: -10,70 грн
239,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,60 грн
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