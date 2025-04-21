Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
209,90
Економія при броні: -31,12 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
204,00
Економія при броні: -12,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
254,70
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
216,44
Економія при броні: -26,92 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,20
Економія при броні: -8,80 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
254,70
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
213,06
Економія при броні: -24,54 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
208,94
Економія при броні: -20,42 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
208,80
Економія при броні: -17,40 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,30
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
202,90
Економія при броні: -11,50 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,30
Економія при броні: -22,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,10
Економія при броні: -8,70 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
254,70
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
222,16
Економія при броні: -38,47 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
216,51
Економія при броні: -36,39 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
280,18
Економія при броні: -45,19 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
213,92
Економія при броні: -33,80 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
202,60
Економія при броні: -11,20 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
254,70
Економія при броні: -14,40 грн