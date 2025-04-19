Львів (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
211,90
Економія при броні: -29,16 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
99,65
Економія при броні: -6,70 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
255,60
Економія при броні: -24,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
199,30
Економія при броні: -13,40 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
255,60
Економія при броні: -24,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
157,00
Економія при броні: -20,72 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
214,02
Економія при броні: -33,84 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
209,30 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
199,30
Економія при броні: -13,40 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
255,60
Економія при броні: -24,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА