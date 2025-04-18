Київ
Телміста (Telmista)

Телміста (Telmista)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 661 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
171,44 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
250,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
177,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
175,72 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
240,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
177,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
175,72 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
240,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
201,60
Економія при броні: -8,00 грн
193,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
255,60
Економія при броні: -10,90 грн
244,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
201,60
Економія при броні: -8,00 грн
193,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
196,48 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
238,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
171,24 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
222,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
195,72 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
235,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
177,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
209,25
Економія при броні: -31,95 грн
177,30 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
201,60
Економія при броні: -8,00 грн
193,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
255,60
Економія при броні: -10,90 грн
244,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
179,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
235,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
207,48
Економія при броні: -28,40 грн
179,08 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
199,76
Економія при броні: -5,99 грн
193,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
207,56
Економія при броні: -27,82 грн
179,74 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,30 грн
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