Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
185,60
Економія при броні: -2,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
209,33
Економія при броні: -26,92 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,00
Економія при броні: -34,00 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
209,41
Економія при броні: -11,83 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
206,68
Економія при броні: -24,01 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
206,00
Економія при броні: -30,45 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
208,75
Економія при броні: -37,64 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
276,94
Економія при броні: -46,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
184,10
Економія при броні: -1,10 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
232,90
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
207,42
Економія при броні: -36,31 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
274,76
Економія при броні: -43,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
212,43
Економія при броні: -39,94 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
277,55
Економія при броні: -47,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
277,24
Економія при броні: -46,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
211,58
Економія при броні: -38,81 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
270,40
Економія при броні: -50,99 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
232,10
Економія при броні: -0,80 грн