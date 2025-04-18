Київ
Телміста (Telmista)

Телміста (Telmista)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 353 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
178,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
223,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
175,20 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
220,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
186,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
205,91
Економія при броні: -24,02 грн
181,89 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
196,20 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
222,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
195,88 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
243,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
235,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
206,64
Економія при броні: -27,70 грн
178,94 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
197,66
Економія при броні: -28,30 грн
169,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
202,70
Економія при броні: -8,60 грн
194,10 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
250,00
Економія при броні: -5,10 грн
244,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
178,28 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
222,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,20
Економія при броні: -6,10 грн
194,10 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
250,00
Економія при броні: -5,10 грн
244,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
173,48 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
172,68 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
222,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
200,04 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
222,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
210,20
Економія при броні: -16,10 грн
194,10 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
250,00
Економія при броні: -5,10 грн
244,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
185,92 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
248,24 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
175,80 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
220,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
163,57
Економія при броні: -18,57 грн
145,00 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
191,80 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
221,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
175,76 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
221,36 грн
ГоловнаКошикОбране