Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
199,30
Економія при броні: -7,00 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
263,60
Економія при броні: -21,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,68
Економія при броні: -7,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
201,60
Економія при броні: -9,30 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
263,60
Економія при броні: -21,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
203,90
Економія при броні: -11,60 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
255,60
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
211,32
Економія при броні: -35,07 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
267,60
Економія при броні: -42,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
199,30
Економія при броні: -7,00 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
253,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
213,00
Економія при броні: -22,99 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
199,30
Економія при броні: -7,00 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
263,60
Економія при броні: -21,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
208,93
Економія при броні: -31,64 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
199,30
Економія при броні: -7,00 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
262,20
Економія при броні: -20,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
206,58
Економія при броні: -23,92 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
260,29
Економія при броні: -34,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА
211,68
Економія при броні: -29,85 грн
Телміста таблетки 80 мг блістер №28
КРКА
264,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Телміста таблетки 40 мг блістер №28
КРКА