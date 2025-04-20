Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
332,82
Економія при броні: -42,82 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
321,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
334,20
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
321,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
320,35
Економія при броні: -30,35 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
346,13
Економія при броні: -39,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
321,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн