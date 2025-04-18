Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
344,22
Економія при броні: -12,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
336,35
Економія при броні: -17,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
325,40
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
345,09
Економія при броні: -21,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
335,50
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Левасепт розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
324,70 грн