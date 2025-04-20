Отикаїн-Здоров'я (Oticaine-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
130,03
Економія при броні: -4,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
132,98
Економія при броні: -6,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
137,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
137,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
149,30
Економія при броні: -22,90 грн
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
151,90
Економія при броні: -25,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
142,94
Економія при броні: -17,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
130,69
Економія при броні: -13,79 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
139,83
Економія при броні: -23,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
136,11
Економія при броні: -8,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
140,22
Економія при броні: -14,69 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
137,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
140,10
Економія при броні: -12,07 грн