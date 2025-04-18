Отикаїн-Здоров'я (Oticaine-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
160,49
Економія при броні: -10,01 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
115,81
Економія при броні: -5,71 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
126,98
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
143,67
Економія при броні: -16,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
159,20
Економія при броні: -30,00 грн
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
140,89
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
140,51
Економія при броні: -13,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00
Економія при броні: -22,80 грн
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
132,80
Економія при броні: -6,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
141,90
Економія при броні: -7,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
142,11
Економія при броні: -17,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я