Отикаїн-Здоров'я (Oticaine-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 541 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
132,30
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
151,90
Економія при броні: -21,70 грн
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
142,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
143,06
Економія при броні: -9,08 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
141,95
Економія при броні: -15,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00
Економія при броні: -21,80 грн
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
142,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
142,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
142,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
142,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
151,90
Економія при броні: -21,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я