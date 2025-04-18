Отикаїн-Здоров'я (Oticaine-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
122,41
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
140,18
Економія при броні: -11,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
132,10
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
142,70
Економія при броні: -11,70 грн
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
139,94
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
142,21
Економія при броні: -8,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
159,20
Економія при броні: -28,20 грн
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
156,31
Економія при броні: -6,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
130,76
Економія при броні: -6,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
161,16
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
159,20
Економія при броні: -28,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
143,61
Економія при броні: -16,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
151,90
Економія при броні: -20,90 грн
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн