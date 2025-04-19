Отикаїн-Здоров'я (Oticaine-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
138,05
Економія при броні: -12,68 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
137,82
Економія при броні: -12,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
144,42
Економія при броні: -11,19 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
149,50
Економія при броні: -23,20 грн
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
149,30
Економія при броні: -23,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
137,68
Економія при броні: -19,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г №1
Корпорація Здоров'я
151,90
Економія при броні: -25,60 грн
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
152,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
143,32
Економія при броні: -11,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
139,43
Економія при броні: -7,44 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
143,07
Економія при броні: -16,87 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
140,93
Економія при броні: -15,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
132,58
Економія при броні: -16,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
136,88
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
139,70
Економія при броні: -21,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30
Економія при броні: -18,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
136,84
Економія при броні: -18,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Отикаїн-Здоров'я краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г №1
Корпорація Здоров'я
156,38
Економія при броні: -5,62 грн