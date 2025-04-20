Назо-Спрей Бебі (Naso-Spray Baby)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
70,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,00
Економія при броні: -3,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,45
Економія при броні: -0,45 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,00
Економія при броні: -3,00 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,40
Економія при броні: -0,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
70,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
8.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,00
Економія при броні: -3,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні: -8,00 грн