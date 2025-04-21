Назо-Спрей Бебі (Naso-Spray Baby)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,50
Економія при броні: -4,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
8.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,40
Економія при броні: -1,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
9.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 26
4.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
85.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
92.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
93.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
93.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
97.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
99.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Братське, вул. Миру, 88
107.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
107.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
107.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,40
Економія при броні: -2,50 грн