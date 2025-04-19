Назо-Спрей Бебі (Naso-Spray Baby)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,40
Економія при броні: -3,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,77
Економія при броні: -2,30 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
3.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бабія, 14
3.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,40
Економія при броні: -3,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
4.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
5.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 68
6.2 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,50
Економія при броні: -3,50 грн
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
13.2 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Львівська, 31
26.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
38.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
41.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
42.2 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буськ, пл. Звитяги, 12
44.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,40
Економія при броні: -0,80 грн
Пульс
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 18
46.7 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Меденичі, вул. Незалежності, 2
49.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
63.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я