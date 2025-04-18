Назо-Спрей Бебі (Naso-Spray Baby)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,00
Економія при броні: -15,17 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
74,17
Економія при броні: -2,23 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,24
Економія при броні: -2,02 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
70,99
Економія при броні: -15,24 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,40
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,40
Економія при броні: -4,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,48
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,77
Економія при броні: -2,18 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,46
Економія при броні: -1,93 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
5.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,00
Економія при броні: -16,51 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
5.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
70,99
Економія при броні: -15,24 грн