Назо-Спрей Бебі (Naso-Spray Baby)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,10
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
6.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,40
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,40
Економія при броні: -4,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
5.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:50
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Тернопільська, 32
8.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
14.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 7
102.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,00
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
102.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,40
Економія при броні: -4,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, перех. Вавілова / Хмельницького Богдана, 9/26
128.7 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,40
Економія при броні: -4,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,70
Економія при броні: -2,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
130.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,40
Економія при броні: -1,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,40
Економія при броні: -1,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 71
136.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,40
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Охтирська, 1/1
141.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,40
Економія при броні: -1,30 грн