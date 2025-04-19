Назо-Спрей Бебі (Naso-Spray Baby)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
70,00
Економія при броні: -9,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,50
Економія при броні: -6,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
5.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,40
Економія при броні: -2,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 27-А
8.2 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,60
Економія при броні: -10,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
8.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
8.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
9.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,40
Економія при броні: -5,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
9.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Янтарна, 79
9.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,10
Економія при броні: -9,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
13.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
13.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,40
Економія при броні: -2,90 грн