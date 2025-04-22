Назо-Спрей Бебі (Naso-Spray Baby)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
73,46
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,00
Економія при броні: -5,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,10
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,10
Економія при броні: -5,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,40
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 42
4.7 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,00
Економія при броні: -5,80 грн
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,50
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Г
64.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 1
65.0 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Вокзальна, 1
65.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 1
84.9 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семиполки, шосе Остерське, 32
89.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
104.3 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
104.4 км
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин 0.25 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,60
Економія при броні: -4,50 грн