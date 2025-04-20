Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
138,00
Економія при броні: -12,00 грн
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
140,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
140,00
Економія при броні: -17,00 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,20
Економія при броні: -15,90 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
135,50
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
140,00
Економія при броні: -22,00 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,20
Економія при броні: -15,90 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн