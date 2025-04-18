Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
141,90
Економія при броні: -13,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
143,00
Економія при броні: -16,10 грн
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
151,10
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
141,70
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,20
Економія при броні: -15,60 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн