Львів (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
126,90
Економія при броні: -0,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30
Економія при броні: -17,70 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
127,00
Економія при броні: -0,40 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
152,30
Економія при броні: -25,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
129,30
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
127,00
Економія при броні: -0,40 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
133,00
Економія при броні: -6,40 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,20
Економія при броні: -17,60 грн