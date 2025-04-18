Київ (адресу не вказано)
Доступно в 472 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
141,90
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30
Економія при броні: -10,40 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
151,45
Економія при броні: -23,01 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
152,71
Економія при броні: -23,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
148,60
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
144,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
141,90
Економія при броні: -8,00 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн