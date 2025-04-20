Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
126,60
Економія при броні: -0,30 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
133,00
Економія при броні: -6,70 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
142,00
Економія при броні: -22,00 грн
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Клобескін мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Клобескін крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
145,40 грн