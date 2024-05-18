Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (308545) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Мед-сервіс
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Дніпро, пл. Вокзальна, 13
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Дніпро, вул. Пастера, 2
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Аптека копійка
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
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Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека оптових цін
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Аптека низьких цін
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Дніпро, пл. Соборна, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
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Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1