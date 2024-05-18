Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗКРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИКРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИКровозамінники та білкові фракції плазми кровіАльбумінАльбунорм 20%Ціни в аптеках

Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (308545) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
3941,43
Економія: -237,43 грн
3704,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
3715,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
3910,06
Економія: -253,06 грн
3657,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
4160,73
Економія: -271,83 грн
3888,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
3811,03
Економія: -191,13 грн
3619,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
3436,52 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
3611,56 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
3864,42
Економія: -231,42 грн
3633,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
4072,25
Економія: -389,20 грн
3683,05 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
3884,97
Економія: -244,97 грн
3640,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
3883,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
4228,33
Економія: -552,43 грн
3675,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Всього: упаковка (1)
4233,42
Економія: -549,04 грн
3684,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (6)
4250,39
Економія: -459,42 грн
3790,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (4)
4123,03
Економія: -276,85 грн
3846,18 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (1)
3543,10 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
3621,40 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (2)
3816,70
Економія: -146,80 грн
3669,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
3493,53 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
3906,78
Економія: -221,60 грн
3685,18 грн