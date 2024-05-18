Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1 Всього: упаковка (1) 2087,19 Економія: -123,70 грн 1963,49 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:30 Графік роботи Дніпро, пл. Соборна, 14-Д Всього: упаковка (3) 1965,91 Економія: -78,70 грн 1887,21 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Солом'янська, 14 Всього: упаковка (1) 2260,77 Економія: -247,74 грн 2013,03 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А Всього: упаковка (1) 1916,04 Економія: -111,35 грн 1804,69 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А Всього: упаковка (1) 2200,83 Економія: -192,11 грн 2008,72 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Рівне, вул. Київська, 78-Г Всього: упаковка (4) 2107,72 грн Забронювати

Мiська сiмейна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9 Всього: упаковка (2) 2151,41 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89 Всього: упаковка (1) 2030,85 грн Забронювати

Перша Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91 Всього: упаковка (2) 2191,60 Економія: -31,30 грн 2160,30 грн Забронювати