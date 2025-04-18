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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Київ, вул. Практична, 2
434.7 км
Сімпоні® розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ручка 0.5 мл №1
Джонсон і Джонсон Україна
23644,80
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
440.7 км
Сімпоні® розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ручка 0.5 мл №1
Джонсон і Джонсон Україна
24520,00
Економія при броні:
-766,51 грн
23753,49
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
447.9 км
Сімпоні® розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ручка 0.5 мл №1
Джонсон і Джонсон Україна
24649,85
Економія при броні:
-896,36 грн
23753,49
грн
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