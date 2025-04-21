Назо-Спрей з екстрактом алое (Nazo-Spray with aloe extract)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,30
Економія при броні: -9,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,70
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,50
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,00
Економія при броні: -4,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -11,50 грн