Назо-Спрей з екстрактом алое (Nazo-Spray with aloe extract)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 382 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,80
Економія при броні: -10,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
105,10
Економія при броні: -22,55 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
104,69
Економія при броні: -22,48 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
105,10
Економія при броні: -22,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,44
Економія при броні: -3,04 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
112,00
Економія при броні: -23,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,80
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,70
Економія при броні: -10,70 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -12,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,15
Економія при броні: -3,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,50
Економія при броні: -12,50 грн