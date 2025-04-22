Назо-Спрей з екстрактом алое (Nazo-Spray with aloe extract)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -13,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
102,64
Економія при броні: -3,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -13,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,50
Економія при броні: -13,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -13,00 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
104,10
Економія при броні: -15,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,80
Економія при броні: -11,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -13,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,40
Економія при броні: -13,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний 0.5 мг/мл флакон скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я