Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
410,18
Економія при броні: -25,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
378,42
Економія при броні: -26,09 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
333,87
Економія при броні: -13,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
11.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
359,64
Економія при броні: -22,43 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
379,02
Економія при броні: -20,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
408,62
Економія при броні: -17,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
74.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
339,74
Економія при броні: -13,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
75.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
391,50
Економія при броні: -20,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
122.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
387,38
Економія при броні: -14,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
123.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
314,45
Економія при броні: -12,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
127.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
347,36
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
392,02
Економія при броні: -21,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
127.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
409,71
Економія при броні: -22,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
128.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
364,63
Економія при броні: -21,35 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
131.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
336,79
Економія при броні: -14,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
140.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
171.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
391,87
Економія при броні: -20,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 45
176.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
196.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
383,99
Економія при броні: -15,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
196.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
386,02
Економія при броні: -17,87 грн