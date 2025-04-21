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АУРОКСЕТИЛ (AUROXETIL)
АУРОКСЕТИЛ (AUROXETIL)
Вінниця
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 51-В
23.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
320,09
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
288,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
288,35
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Соборності, 17
52.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
332,83
Економія при броні:
-20,50 грн
312,33
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
319,00
Економія при броні:
-9,57 грн
309,43
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 23-А
73.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
360,40
Економія при броні:
-18,40 грн
342,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
87.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
288,10
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
91.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
384,44
Економія при броні:
-2,18 грн
382,26
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 187-Б
118.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
288,10
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
119.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
350,55
Економія при броні:
-0,60 грн
349,95
грн
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Аптека низьких цін
Красилів, вул. Грушевського, 61-Б
119.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
326,82
Економія при броні:
-16,38 грн
310,44
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бершадь, вул. Єрусалимка, 1-А
123.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
375,41
Економія при броні:
-16,31 грн
359,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
331,98
Економія при броні:
-15,67 грн
316,31
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 13
136.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
340,42
Економія при броні:
-20,03 грн
320,39
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
364,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
338,35
Економія при броні:
-21,94 грн
316,41
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
136.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
394,08
Економія при броні:
-24,93 грн
369,15
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
307,00
Економія при броні:
-9,21 грн
297,79
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 72
149.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
288,10
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
162.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
314,00
Економія при броні:
-9,42 грн
304,58
грн
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