Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
385,33
Економія при броні: -22,15 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 41-А
5.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
379,30
Економія при броні: -18,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
6.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
383,21
Економія при броні: -13,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Одеса, вул. Педагогічна, 11
7.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
354,57
Економія при броні: -23,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 58
9.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
381,76
Економія при броні: -18,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
14.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
20.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
330,95
Економія при броні: -16,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 37
21.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
345,55
Економія при броні: -12,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
338,35
Економія при броні: -23,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
108.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
325,49
Економія при броні: -16,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
109.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
336,80
Економія при броні: -21,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
109.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
110.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
356,76
Економія при броні: -13,48 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
111.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
402,53
Економія при броні: -20,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
112.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
398,61
Економія при броні: -16,62 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
112.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
112.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
421,38
Економія при броні: -27,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
112.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма