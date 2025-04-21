Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
402,91
Економія при броні: -20,92 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
359,01
Економія при броні: -15,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
337,59
Економія при броні: -22,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
324,90
Економія при броні: -15,45 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
410,05
Економія при броні: -28,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
333,44
Економія при броні: -18,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
409,38
Економія при броні: -15,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
404,49
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Соборна, 127
85.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
86.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пл. Свободи, 16
93.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
384,62
Економія при броні: -26,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
97.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
109.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
346,52
Економія при броні: -15,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58
110.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
379,71
Економія при броні: -16,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
111.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
379,24
Економія при броні: -16,06 грн