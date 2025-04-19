Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
360,10
Економія при броні: -24,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
390,16
Економія при броні: -15,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
В містах поряд
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
15.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
360,10
Економія при броні: -18,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Стуса, 41-А
30.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
375,00
Економія при броні: -39,00 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
42.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
375,00
Економія при броні: -37,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
46.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
375,00
Економія при броні: -37,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
63.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
321,74
Економія при броні: -13,39 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 12/3
65.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
375,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
79.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
375,00
Економія при броні: -22,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бережани, пл. Ринок, 20
79.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
375,00
Економія при броні: -22,00 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Болехів, пл. Франка Івана, 4
86.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
86.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
360,40
Економія при броні: -20,40 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/22
92.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
331,99
Економія при броні: -13,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Козова, вул. Зелена, 13-А
92.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
375,00
Економія при броні: -22,00 грн
Зелена аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Галич, вул. Коновальця, 4
94.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
274,95
Економія при броні: -2,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Берестечко, вул. Січових Стрільців, 5-А
97.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
360,40
Економія при броні: -24,40 грн