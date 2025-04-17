Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
8.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
435,10
Економія при броні: -66,12 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
20.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
77.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
336,50
Економія при броні: -20,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
103.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
384,53
Економія при броні: -17,37 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
128.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
360,10
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 39
133.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
333,04
Економія при броні: -12,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
134.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
145.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 23-А
151.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
360,40
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
153.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
360,40
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
155.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
320,66
Економія при броні: -21,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
156.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
338,93
Економія при броні: -16,65 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
156.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
375,00
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
157.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
358,52
Економія при броні: -15,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
157.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
387,47
Економія при броні: -16,33 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
157.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
363,56
Економія при броні: -25,36 грн