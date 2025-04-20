Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Кривий Ріг
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
342,85
Економія при броні: -20,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
7.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
355,66
Економія при броні: -12,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
14.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
407,22
Економія при броні: -20,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
389,79
Економія при броні: -19,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
351,91
Економія при броні: -18,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
320,04
Економія при броні: -17,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
30.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
396,04
Економія при броні: -22,91 грн
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новий Буг, пл. Свободи, 16
69.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
384,62
Економія при броні: -26,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 45
87.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
105.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
397,49
Економія при броні: -14,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
108.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
413,45
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Соборна, 127
117.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
122.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
351,44
Економія при броні: -14,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
124.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
396,39
Економія при броні: -25,25 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
129.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
332,91
Економія при броні: -12,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
130.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
375,91
Економія при броні: -23,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
130.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
408,47
Економія при броні: -24,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
135.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
372,22
Економія при броні: -14,11 грн