Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
409,73
Економія при броні: -19,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
388,98
Економія при броні: -22,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
438,78
Економія при броні: -27,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
4.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
339,06
Економія при броні: -18,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
352,81
Економія при броні: -16,20 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 11
11.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Люботин, вул. Слобожанська, 9/2
23.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Люботин, пл. Соборна, 1-В
23.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
379,77
Економія при броні: -13,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 7
102.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
360,10
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
102.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
327,93
Економія при броні: -12,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
328,10
Економія при броні: -11,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Армійська, 1
102.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
325,83
Економія при броні: -12,50 грн