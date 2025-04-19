Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
407,04
Економія при броні: -16,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
8.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
372,25
Економія при броні: -14,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
10.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
338,76
Економія при броні: -12,40 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-Б
5.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
11.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
384,38
Економія при броні: -13,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
69.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
385,62
Економія при броні: -33,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
69.9 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
413,74
Економія при броні: -29,31 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
70.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
333,68
Економія при броні: -13,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
70.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
356,49
Економія при броні: -19,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
107.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
389,89
Економія при броні: -16,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
109.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
324,20
Економія при броні: -21,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
115.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
391,99
Економія при броні: -20,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
119.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
356,00
Економія при броні: -22,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
120.0 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
388,00
Економія при броні: -17,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
120.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
407,92
Економія при броні: -20,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
126.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
386,65
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
126.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
393,79
Економія при броні: -25,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
128.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
336,71
Економія при броні: -21,39 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
129.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
344,18
Економія при броні: -21,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 45
137.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
138.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма