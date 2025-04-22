Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
360,10
Економія при броні: -18,10 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
360,40
Економія при броні: -18,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
129.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
435,10
Економія при броні: -66,12 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Ромни, вул. Соборна, 6
174.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
394,92
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 13/2
174.4 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
325,89
Економія при броні: -14,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 15/5
174.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
174.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
342,18
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
194.3 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
383,72
Економія при броні: -16,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 5
203.7 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
326,86
Економія при броні: -12,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
203.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
205.5 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
331,98
Економія при броні: -15,67 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
231.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Університетська, 29
233.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
315,60
Економія при броні: -16,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
234.6 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
335,04
Економія при броні: -12,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
234.8 км
Ауроксетил таблетки 500 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
375,00
Економія при броні: -14,60 грн